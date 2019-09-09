В США отреагировали на обмен заключёнными между Москвой и Киевом

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон оценил обмен заключёнными между Россией и Украиной. Он объяснил, чего ожидает Вашингтон после возвращения украинцев на родину.

Трамп направил поздравления России и Украине в связи с возвращением задержанных

"Этот обмен пленными является серьезным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают стоять с народом Украины", - высказался советник Трампа в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обмен между Киевом и Москвой является "гигантским шагом" на пути к миру. Американский лидер назвал данное сообщение "очень хорошей новостью" и поздравил обе страны с успешным завершением.