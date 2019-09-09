Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

У властей Украины имеется план распродажи «лучших русских земель». Об этом заявил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Эксперт напомнил в материале, опубликованном на сайте телеканала РЕН ТВ, что украинский президент Владимир Зеленский ранее поставил задачу, согласно которой до конца текущего года в стране должна начаться продажа сельскохозяйственных земель. Вассерман предсказал, что львиная их доля окажется в руках иностранцев, так как местный бизнес приобрести «богатейшие в мире черноземы» не сможет.

Ранее сообщалось, что киевский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал настоящих хозяев Украины.