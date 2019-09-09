В зоне конфликта в Донбассе снайперы ополчения уничтожили украинских силовиков
9 сентября 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне боевых действий в Донбассе снайперы ополчения уничтожили двух украинских силовиков. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Издание «Русская весна» пишет со ссылкой на данные киевской стороны, что в минувший четверг от пули снайпера погиб сержант Михаил Ткачишин, проходивший службу в 53-й бригаде Вооруженных сил Украины. Ткачишина ликвидировали под Горловкой.
Также на прошлой неделе снайпер ополченцев застрелил на Светлодарской дуге бойца полка «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская группировка) Эдуарда Шахова.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские военные атаковали в Донбассе красное Знамя Победы.