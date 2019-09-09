Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы
9 сентября 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли в Донбассе красное Знамя Победы. Его в честь 76-летия изгнания гитлеровских захватчиков из региона запустили в сторону позиций ВСУ в районе Авдеевки бойцы непризнанной ДНР.
Как рассказал в своем репортаже корреспондент ВГТРК Александр Сладков, после того, как конструкция, состоявшая из копии знамени, беспилотника и воздушных шаров, достигла украинских укреплений, по ней был открыт огонь, в том числе с использованием противотанкового ракетного комплекса.
Ранее сообщалось, что журналист Геннадий Дубовой объяснил невозможность полного отвоевания территории Донбасса силами ДНР и ЛНР.