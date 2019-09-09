Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом
9 сентября 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
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9 сентября 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
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