Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом

Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам. На данную грубую ошибку французских журналистов ранее обратили внимание некоторые украинские средства массовой информации.

Le Figaro разместило на своем сайте видео с брифингом украинского президента Владимира Зеленского, который дает комментарий об освобождении заключенных украинцев и россиян. В левом верхнем углу экрана написана геолокация "Киев, Россия", сообщает РИА "Новости".

Напомним, в минувшую субботу РФ и Украина по взаимной договоренности освободили задержанных и осужденных граждан. Этот шаг поприветствовали многие мировые лидеры.