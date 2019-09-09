Индия может через 10 лет создать на Луне станцию

Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.

Предполагается, что индийская сторона построит на спутнике постоянную станцию, которая будет заниматься добычей гелия-3, передает журнал Outlook.

Пиллаи подчеркнул, что в сфере космических исследований Индия одна из четырех стран мира, которые в полной мере овладели последними технологиями. По словам специалиста, в настоящий момент интерес к созданию базы на Луне проявляют также Россия, США и Китай.