Немецкий детектив согласен обсуждать с властями Малайзии передачу сведений по MH17

Утром в понедельник, 9 сентября, стало известно, что немецкий детектив готов обсуждать с руководством Малайзии передачу сведений о крушении самолета Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года.

Йозеф Реш согласился обсудить передачу информации о катастрофе MH17 после слов малазийского премьера о готовности принять доказательства, сообщает РИА "Новости".

Немецкий детектив исходит из того, что малайзийское правительство обратится к нему через собственное посольство или уполномоченного юриста, чтобы впоследствии эти представители смогли проинформировать руководство Малайзии, "как все запланировано".