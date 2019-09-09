Самолет потерпел крушение в Финляндии

В городе Эура, расположенном на западе Финляндии, потерпел крушение сверхлегкий самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, на борту летательного аппарата находился только пилот.

Падение самолета произошло в минувшее воскресенье, 8 августа, когда воздушное судно заходило на посадку, передает "Свободная пресса".

Уточняется, что аппарат пролетел мимо полосы и упал в лесу. При столкновении с землей он получил серьезные повреждения, более того, произошло возгорание. Газета Iltalehti подчеркивает, что пилот получил незначительные травмы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.