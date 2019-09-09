1500 французов минувшим летом погибли из-за жары

Власти Франции подсчитали количество жертв летней жары. Согласно последней информации источников, за минувшие три месяца 2019 года чрезмерно жаркая погода унесла жизни примерно 1500 жителей страны.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен подчеркнула, что половина смертей приходится на людей старше 75 лет, но погода негативно сказалась также на гражданах Франции среднего возраста и совсем молодых людях, передает "Свободная пресса" информацию Franceinfo.

Напомним, этим летом во Франции был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – столбики термометров в городе Верарг поднялись до +46 градусов по Цельсию.

