Парламент Грузии утвердил на пост премьера Георгия Гахария

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра республики. В поддержку Гахарии проголосовали 98 депутатов парламента из 150. До этого назначения Гахария был министром внутренних дел Грузии.

Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности 2 сентября. Экс-глава правительства объяснил решение об уходе тем, что выполнил на посту главы кабмина все поставленные задачи.

Кандидатуру Георгия Гахарии выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». Соратники Михаила Саакашвили неоднозначно восприняли выбор парламента. Противники правящей партии готовят митинги с требованием не допустить правления бывшего главы МВД.

В Грузии ранее проходили акции протеста с целью добиться отставки Гахарии с поста министра внутренних дел после разгона спецназом антироссийских выступлений в Тбилиси.