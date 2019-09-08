Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал британского коллегу Бориса Джонсона Ельциным
8 сентября 2019, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным. Выступая на воскресном заседании, Биньямин Нетаньяху отчитывался о визите в Великобританию.
"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — рассказывал Нетаньяху.
Присутствующие сразу же поправили Нетаньяху. Израильский премьер улыбнулся и сказал, что просто проверял, внимательно ли слушают его выступление.