Глава МИД Латвии выразил протест из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест из-за выборов в Крыму. Об этом сообщил в социальных сетях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Латвия не признает выборов, которые проходят сегодня в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Я подтверждаю нашу поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности», - написал глава МИД Латвии.

Надо отметить, что в комментариях лишь один человек поддержал министра. Другие пользователи, включая МИД России, указали г-ну Ринкевичу, что присоединение Крыма было решено во время народного референдума.