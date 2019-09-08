В Избиркоме Крыма не волнуются из-за протеста МИД Украины из-за выборов

В России в Единый день голосования проходят выборы в 85 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе.

В Крыму выбирают депутатов Государственного совета республики и органов муниципальных образований.

Украинский МИД выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе

На территории Крыма открыт 1201 избирательный участок. Голосование завершится в 20:00. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением 8 сентября местных выборов в Крыму и Севастополе.

Глава Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев заявил, что протест МИДа Украины из-за выборов в Крыму никак не отразится на их проведении, - сообщает РИА Крым.

Он подчеркнул, что мнение украинского МИДа "никаким образом не влияет ни на волеизъявление крымчан, ни на результаты". "Наша задача — основываясь на нашем законе провести эти выборы достойно и получить результат", - сказал Малышев.

По его мнению, "МИД Украины просто напоминает о себе".