Обмен пленными между Украиной и Россией: почему молчит МИД Латвии?

Прошли сутки после обмена пленными Украины и России. От Латвии не последовало ни одного официального комментария. Почему?

Свое мнение высказали президенты США и Франции, канцлер Германии и другие главы государств. С одобрительным заявлением выступило и НАТО. А Латвия молчит.

Обычно, МИД Латвии очень тщательно следит за событиями на Украине. Например, с начала года на сайте МИД Латвии было размещено 32 сообщения, которые непосредственно связаны с Украиной. А в данной судьбоносной ситуации МИД Латвии не дает ни одного комментария. Что это значит?

Латвийские политики высказали свое мнение по данному поводу.

Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.

«То, что Латвия, как, впрочем, и другие страны Балтии, а также Польша, молчат по поводу состоявшегося обмена задержанных в России и на Украине обвиняемых, еще раз подчеркивает их особую роль в антироссийской кампании Запада. Официальные лица этих стран оказались неспособны реагировать на быстро меняющуюся обстановку в отношениях России и Украины. Взяв на себя роль «экспертов по России», но упростив все оценки до примитивного тезиса «заведомо плохо все, чтобы Россия не делала», они чувствуют, что почва уходит у них из-под ног. Долго стоять на одной ноге невозможно. Эту истину вынуждены постигать те, кто своей единственной опорой во внешней политике сделали ненависть к России.

Со своей стороны, мы, русскоязычные жители Латвии, являясь естественным адвокатом наведения мостов между Евросоюзом и Россией, должны поздравить всех, кто работал на достижение соглашения об обмене задержанных лиц. И в этой позиции мы едины с официальной позицией внешнеполитического ведомства ЕС, высказанной Федерикой Могерини, а также глав ведущих государств ЕС».

Латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Мне сложно прокомментировать действия МИД Латвии. Я же не г-н Ринкевич. Могу высказать только свое мнение. Я очень рад, что такой обмен состоялся. Рад, потому что наметились изменения в отношениях России и Украины. Наметилось потепление. Пока, кто-то «пышет злостью» …люди садятся за стол переговоров и решают вопросы. Я рад! Почему молчит МИД Латвии? Возможно, «пропустили» информацию. Да, и такое бывает. Замешкались. И есть другое объяснение: данная ситуация никак не входит в концепцию Латвии. Как же они могли договориться? Могли и договорились! И самое важно в этой ситуации то, что матери смогли обнять своих сыновей. Я так думаю».