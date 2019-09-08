Украинский МИД выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением 8 сентября местных выборов в Крыму и Севастополе. МИД Украины заявил, что проведение выборов в Крыму нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что "результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

МИД Украины пригрозил всем причастным к организации выборов в Крыму ответственностью согласно законодательству Украины.

В России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. Во всех 85 российских регионах сегодня проходят выборы разного уровня. В Крыму и Севастополе избирают депутатов Заксобрания.

Украинские власти никак не смирятся, что Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума.