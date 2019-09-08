В США предложили абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предложил контролировать рождаемость в бедных странах при помощи абортов. По его словам, в таких государствах нельзя запрещать делать подобную операцию.

Однако, по мнению общественности, Сандерс просто хочет ограничить численность населения за счёт меньшей рождаемости темнокожих детей, а телеведущая канала CNN и вовсе обвинила политика в распространении "расистской идеологии евгеники", передаёт "Fox News".

Главный редактор "The Daily Wire" Бен Шапиро заявил, что Сандерс поддерживает аборты "по большей части цветных детей".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуация с абортами в разны странах, отметил, что он выступает "за жизнь", но иногда можно делать исключения.