Польский журналист Лукаш Гадзала заявил, что Польше следует начать улучшать отношения с Россией. По его мнению, пока политики стараются избегать любых контактов с Москвой, Варшава несёт серьезные потери.

Польский журналист: "Варшава - враг российской государственности"

"Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них", - пишет автор в газете "Rzeczpospolita".

Гадзала отметил, что европейские страны начали активно выступать за диалог с Россией. Журналист добавил, что последняя встреча между Польшей и РФ на высшем уровне состоялась почти девять лет назад, а после воссоединения Крыма с Россией все контакты вовсе прекратились.