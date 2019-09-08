На Украине рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал список 13 из 35 заключённых, по которым была достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключённых.

В список вошли: граждане РФ Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, которые осуждены за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

Другие два человека ранее проходили службу в Вооружённых силах Украины, однако они обвиняются в принятии российского гражданства и поступлении на военную службу после воссоединения Крыма с Россией.

Украинцы Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров обвиняются в передаче секретной информации, а Юлия Просолова в убийстве начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша по заданию ДНР.