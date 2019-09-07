В субботу, 7 сентября, стало известно, что Нидерланды вели переговоры на высшем уровне с Украиной с целью не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме к парламенту страны подчеркнул, что прокуратура настаивала на том, чтобы Цемах оставался доступен для специалистов, которые расследуют дело о крушении малайзийского Boeing в Добассе. Министр уточнил, что Киев был вынужден отложить выдачу российских заключенных, чтобы следствие имело возможность еще раз допросить "свидетеля", передает портал nu.nl.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о допросе Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении МН17.