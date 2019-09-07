Глава Пентагона Марк Эспер в рамках пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя "как нормальная страна". По мнению американского политика, только так РФ сможет добиться прогресса.

Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы "Россия могла вести себя как нормальная страна", разделяющая западные ценности, которые в свою очередь разделяют США и другие союзники по Североатлантическому альянсу.

Руководитель Пентагона порекомендовал российским властям изменить свое поведение. Он также заметил, что цель США в настоящий момент – направить РФ на "лучший путь", где Москва и Вашингтон смогут эффективно сотрудничать, передает в субботу, 7 сентября, РИА "Новости".