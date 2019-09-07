СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

В СМИ появились данные о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон готов, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить еще одно продление срока переговоров по Brexit.

В распоряжении редакции газеты The Daily Telegraph имеется письмо, которое Джонсон накануне направил членам Консервативной партии. В тексте британский премьер заявил, что ни при каких условиях не будет просить Брюссель о продлении крайнего срока выхода страны из ЕС.

Ранее парламент Великобритании по инициативе оппозиционных партий принял законопроект, который обязывает правительство страны запросить у Европейского Союза продление переговоров по Brexit до 31 января будущего года. Данная инициатива содержит запрет на выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза без сделки. Если Борис Джонсон нарушит это предписание, то против него могут быть поданы судебные иски, вследствие чего он может оказаться в тюрьме.