На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

Вечером в субботу, 7 сентября, стало известно, что на Украине состоялось награждение военнослужащих, которые были ранее задержаны российской стороной за незаконное пересечение морской границы.

Напомним, в субботу состоялось взаимное освобождение заключенных в рамках соглашения между Российскрй Федерацией и Украиной по формуле "35 на 35". Этот шаг поприветствовали многие мировые лидеры, среди которых президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.