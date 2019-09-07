На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В главном международном аэропорту Мальдивских островов вечером в минувший четверг, 5 сентября, совершил аварийную посадку самолет А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia.

Авиалайнер вернулся в аэропорт через 22 минуты после взлета из-за пожара в одном из двигателей. Согласно последним данным, пассажиры и пилоты в результате случившегося не пострадали.