Глава Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 сентября, рассказал о самым сложном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным за все время своего президентства. Беседа состоялась 7 августа.

В Кремле ранее сообщили, что главы двух стран в рамках разговора обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Путин призвал Киев прекратить обстрелы населенных пунктов, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Стороны также договорились более активно работать над возвращением удерживаемых лиц.