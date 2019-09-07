Евросоюз надеется на поддержание динамики в отношениях РФ и Украины

Евросоюз надеется, что после состоявшегося ранее в субботу взаимного освобождения Украиной и Россией осужденных и задержанных граждан страны будут поддерживать данную динамику в отношениях.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду на то, что Москва и Киев будут и дальше наращивать этот импульс, передает РИА "Новости"