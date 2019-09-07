Слон, гулявший по белорусской деревне, напугал людей

Слон напугал жителей одной из деревень в западной части Белоруссии. В пресс-службе МВД страны вечером в субботу, 7 сентября, подчеркнули, что крупное животное находилось на свободном выгуле.

Сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД поступило сообщение от жительницы деревни Большие Лепесы. Женщина сообщила, что в деревне Лесково по гравийной дороге гуляет слон. На место незамедлительно прибыли участковый инспектор и сотрудники ГАИ.