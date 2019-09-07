Бывший украинский лидер Петр Порошенко в субботу, 7 сентября, выразил собственное мнение по поводу произошедшего ранее между Российской Федерацией и Украиной обмена заключенными.

Порошенко убежден, что освобождение украинцев является, в частности, и его заслугой, передает сегодня вечером портал "Газета.Ru".

Экс-президент Украины подчеркнул, что гордится тем, что завоеванное Киевом еще минувшей весной решение морского трибунала "приперло Путина к стене" и побудило Россию освободить "украинских героев".