Трамп направил поздравления России и Украине в связи с возвращением задержанных

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп днем в субботу, 7 октября, направил поздравления России и Украине в связи с возвращением задержанных лиц в рамках соглашения между Москвой и Киевом.

"возможно, первым гигантским шагом к миру". Трамп назвал эту новость "очень хорошей". "Поздравления обеим странам!" – написал американский лидер Twitter Глава США назвал случившееся сегодня