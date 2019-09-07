Путин предложил назвать в честь Назарбаева космический ракетный комплекс, экс-президент Казахстана согласился

В Москве сегодня отмечают День города. Назарбаев прилетел в Москву и вместе с Путиным, Дмитрием Медведевым и Сергеем Собяниным они посетили реконструированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ.

Они осмотрели традиционную казахскую юрту, выставку ремесел, сельскохозяйственную ярмарку и экспонаты из фондов Национального музея Казахстана. Его Россия и Казахстан вместе строят на Байконуре.

Ракетный комплекс изначально назвали «Байтерек», что означает древо жизни, - сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Давайте Нурсултан назовём. Вы же делали этот проект», — предложил Путин. В ответ бывший президент Казахстана предложил: «Назарбаев назовите». «Хорошо, договорились», — согласился российский лидер.