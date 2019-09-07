Спикер Рады прокомментировал возвращение украинцев из России

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в субботу, 7 сентября, высказался о возвращении осужденных украинцев из России. Политик заявил, что нет ничего невозможного, если есть политическая воля.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что сегодняшний день стал еще одним "днем национального достоинства", передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, Россия и Украина в конце минувшего лета приступили к работе по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Глава РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ подчеркнул, что данный вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу граждане вернулись в Россию и на Украину.