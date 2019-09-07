За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

Сегодня стало известно, что за минувшие пятницу и субботу на греческие острова, расположенные в Эгейском море, прибыли около 600 беженцев и мигрантов. Их прибытие в настоящий момент продолжается.

В главном управлении полиции северной части Эгейского моря уточнили, что 424 беженца прибыли на острова с полуночи до полудня субботы. На Лесбос высадились 179 человек, на Самос – 132, а на Хиос – 114, сообщило сегодня Афинское Македонское агентство новостей.

В пятницу на Лесбос прибыли 80 человек, на Самос – 70, а на Хиос – 25.