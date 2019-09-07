Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша прибыла в Киев вместе с отпущенными в РФ по договоренности с Украиной удерживаемыми лицами, заявила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

Карпачева подчеркнула, что на родину возвращаются 35 человек и еще одно живое существо – кошечка Машка, которая в гуманитарных целях была передана одному из заключенных в России. Мужчина провел с животным "несколько тяжелых лет" и очень хотел, чтобы питомца можно было забрать с собой, передает РИА "Новости"

Напомним, Москва и Киев в конце минувшего лета приступили к работе по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Сегодня они были освобождены.