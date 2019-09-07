Пьяные еноты заполонили столицу Канады

В Канаде все чаще замечают енотов, которые находятся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Одна из жительниц южного района Оттавы очень испугалась, увидев такое поведение зверька.

Позже выяснилось, что и другие канадцы видели животных в подобном состоянии. Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц заявил, что одной из причин необычного поведения зверьков могут быть забродившие фрукты, которые падают с деревьев. Сок плодов нередко вызывает у животных состояние опьянения. Эксперт рекомендует не пытаться отрезвить енотов, а дать им выспаться.