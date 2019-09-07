Меркель оценила освобождение россиян и украинцев
7 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Меркель назвала возвращение задержанных россиян и украинцев в рамках договоренности между Россией и Украиной полным надежды сигналом.
Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в субботу днем приземлились в аэропортах Москвы и Киева соотвественно.
Представители Совета Европы и "Большой семерки" также поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что взаимное освобождение граждан России и Украины стало прорывом в отношениях Москвы и Киева, за ним может следовать урегулирование на Донбассе, - передает РИА Новости.
Сенатор Франц Клинцевич после освобождения граждан на Украине заявил, что новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и находить компромиссные решения.