Меркель оценила освобождение россиян и украинцев

Канцлер Германии Меркель назвала возвращение задержанных россиян и украинцев в рамках договоренности между Россией и Украиной полным надежды сигналом.

Зеленский поблагодарил Путина за обмен заключёнными

Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в субботу днем приземлились в аэропортах Москвы и Киева соотвественно.

Представители Совета Европы и "Большой семерки" также поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что взаимное освобождение граждан России и Украины стало прорывом в отношениях Москвы и Киева, за ним может следовать урегулирование на Донбассе, - передает РИА Новости.

Сенатор Франц Клинцевич после освобождения граждан на Украине заявил, что новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и находить компромиссные решения.