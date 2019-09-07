Зеленский поблагодарил Путина за обмен заключёнными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся благодаря договорённости с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

"Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - передаёт слова Зеленского РЕН ТВ.

Украинский лидер подчеркнул, что договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора с Путиным 7 августа. По его словам, они также обсуждали окончание вооружённого конфликта на Донбассе, поэтому обмен заключёнными был только первым этапом переговоров, который успешно выполнен.