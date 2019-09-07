Немецкий политик перечислил последствия для ФРГ от ответных санкций России

Немецкий политик, глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что Германия страдает от ответных российских санкций. Майк Моринг отметил, что санкции, введенные введенные Евросоюзом в отношении России, не сильно сказываются на немецкой экономике, но ответные российские меры наносят Германии наибольший ущерб, особенно в области сельского хозяйства.

По его словам, у Восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны, и восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией.

"Самое важное — поддерживать диалог с Россией", — подчеркнул политик в интервью газете Rheinische Post. Он отметил, что все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений.