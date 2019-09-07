Украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила о возвращении на Украину режиссера Олега Сенцова
7 сентября 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек - часть осужденных украинцев.
Украинская правозащитница сообщила, что на Украину возвращаются 35 человек, в том числе режиссер Олег Сенцов и 24 моряка.
Нина Карпачева отметила, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек, в том числе трех женщин.
Самолеты с россиянами и украинцами в субботу, 7 сентября, одновременно - минута в минуту - вылетели в Москву и Киев.