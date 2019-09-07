СМИ: фото из самолета с освобождёнными Киевом россиянами

Спецборт "Россия", который забрал задержанных в Киеве россиян, скоро приземлится в столичном аэропорту "Внуково". Согласно списку подготовленных для обмена граждан, на борту находятся 37 человек.

СМИ назвали имена заключенных, которых Украина приготовила для обмена на украинцев

Известно, что в Москву также вылетел главред издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда.

РЕН ТВ опубликовал фото из салона самолёта, на котором летят российские граждане.

По данным Flightradar, специальный борт с украинскими заключёнными уже приземлился в аэропорту "Борисполь". Туда прибыли глава МВД Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и президент Владимир Зеленский.