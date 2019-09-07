Испытания нового Boeing провалилась

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. В компании заявили, что самолёт был большей нагрузке, чем при обычном полёте.

"Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин", - сообщил представитель Boeing "Франс пресс".

Он отметил, что испытания проходили при контроле федерального управления гражданской авиацией США. Представитель компании не стал отвечать на вопрос, будет ли перенесён запланированный на 2020 год полёт после инцидента.

В чем именно заключаются неполадки, не уточняется.

По некоторым данным, у лайнера отвалилась дверь во время взлёта.