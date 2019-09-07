Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"
7 сентября 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.
Ибрагим отметил, что Трамп воплощает своё видение нового мира на президентском посту, а в таких условиях США больше не хочет быть "мировым жандармом". Он считает, что НАТО для Вашингтона становится бесполезным союзником а политическая нестабильность используется в качестве инструмента для получения торговых уступок от партнеров, передаёт издание "Foreign Policy".
"Она [администрация США] считает, что пришло время заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если - или, возможно, особенно если - в процессе это приведет к его разрушению", - отметил профессор.
Ибрагим добавил, что другие мировые лидеры (Ангела Меркель, Эммануэль Макрон) уже успели осознать новую реальность Трампа, которая " должна встревожить политиков в Вашингтоне". Американский президент считает, что он "предоставил Европе политическую независимость".