Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

Ибрагим отметил, что Трамп воплощает своё видение нового мира на президентском посту, а в таких условиях США больше не хочет быть "мировым жандармом". Он считает, что НАТО для Вашингтона становится бесполезным союзником а политическая нестабильность используется в качестве инструмента для получения торговых уступок от партнеров, передаёт издание "Foreign Policy".

"Она [администрация США] считает, что пришло время заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если - или, возможно, особенно если - в процессе это приведет к его разрушению", - отметил профессор.

Ибрагим добавил, что другие мировые лидеры (Ангела Меркель, Эммануэль Макрон) уже успели осознать новую реальность Трампа, которая " должна встревожить политиков в Вашингтоне". Американский президент считает, что он "предоставил Европе политическую независимость".