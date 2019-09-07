Освобожденные Киевом россияне вылетели в Москву

Специальный борт "Россия" Ту-204 , который забрал освобождённых Киевом россиян, вылетел из украинского аэропорта "Борисполь". Отмечается, что самолёт в ближайшее время будет в столичном аэропорту "Внуково".

Вышинский летит из Киева в Москву

"10:06 (совпадает с мск). По данным [издания], самолет с заключенными только что вылетел из Борисполя", - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Известно, что в Москву из Киева летят 33 человека. По данным Flightradar, специальный борт с украинскими заключёнными уже приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее сообщалось, что в Россию летит Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда.