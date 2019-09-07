Вышинский летит из Киева в Москву

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, летит в Москву. Ранее генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что самолет с Вышинским на борту готовится через несколько минут вылететь в российскую столицу.

Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

"Ждём с нетерпением", - сказал Киселёв.

В Москве в субботу утром три автобуса с людьми выехали из СИЗО «Лефортово» и направились в аэропорт Внуково. Предположительно, в автобусах могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу в районе Керченского пролива, - передает РИА Новости.

Адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин рассказал, что «в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», - сообщает ТАСС.

6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на помилование Россией украинцев.