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Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

7 сентября 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами
фото: pixabay.com

В американском штате Индиана погиб ещё один человек из-за заболевания, которое вызвано курением вейпа. Отмечается, что это пятый смертельный случай, зафиксированный в стране.

Специалисты из центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний , которые, скорее всего, могут быть вызваны курением электронных устройств, в 33 штатах , передаёт телеканал "ABC".

Известно, что на конец августа зарегистрировано 215 человек с подобными заболеваниями в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США пытаются выявить связь между курением вейпа и легочными заболеваниями.

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