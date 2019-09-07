Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

В американском штате Индиана погиб ещё один человек из-за заболевания, которое вызвано курением вейпа. Отмечается, что это пятый смертельный случай, зафиксированный в стране.

Специалисты из центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний , которые, скорее всего, могут быть вызваны курением электронных устройств, в 33 штатах , передаёт телеканал "ABC".

Известно, что на конец августа зарегистрировано 215 человек с подобными заболеваниями в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США пытаются выявить связь между курением вейпа и легочными заболеваниями.