Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные санкции, которые Россия ввела против Евросоюза нанесли сильный ущерб Германии.

"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений", - передаёт слова политика издание "Rheinische Post".

Моринг отметил, что сейчас самое важное поддерживать диалог с Россией, чтобы хоть как-то смягчить санкции. По его словам, восточные немцы намерены нормализовать отношения с РФ. Политик считает, что у восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны.