Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об ошибки, которую совершали все его преемники. По мнению Кравчука, никто из последующих глав государства не принимал во внимание интересы всей страны.

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Бывший президент подчеркнул, что лидеры страны при принятии решений руководствуются интересами одного отдельно взятого региона, а не всей страны в целом, передаёт РИА Новости.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко. Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину… Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины», - сказал Кравчук.