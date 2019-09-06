В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

Автомобиль марки Porsche в пятницу выехал на тротуар в Берлине и насмерть сбил четырех пешеходов. Согласно последней информации пожарной службы столицы Германии, среди погибших один ребенок.

Происшествие случилось в районе Митте после 19.00 по местному времени (20.00 по Москве). Как уточняет сегодня местное издание Berliner Morgenpost , еще два человека получили травмы. В пожарной службе Берлина уточнили, что среди пострадавших водитель автомобиля и один пешеход.

Информации о причинах аварии к настоящему моменту не поступало. Полиция сейчас проводит расследование по факту случившегося.