Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ, который позволяет получить количественную оценка уровня интеллекта человека.

В тексте петиции подчеркивается, что в связи с "неоднократным неадекватным поведением президента Украины" ему следует пройти тест на коэффициент интеллекта, передает в пятницу вечером РИА "Новости"

Данное обращение было зарегистрировано 9 июля и к настоящему моменту набрало 2115 голосов. Чтобы Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна за три месяца набрать 25 тысяч голосов.