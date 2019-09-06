Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Султан заявил, что решения, которые он принимал в сфере своей личной жизни, повергли народ Малайзии в смятение и привели к активным обсуждениям и ссорам в соцсетях.

Как сообщает издание Daily Mail, дворец Келантана глубоко возмущен сложившейся ситуацией и осуждает распространение в интернете личных фотографий его королевского высочества, а также публикаций, связанных с его приватной жизнью.