Гедес в рамках выступления на экономическом форуме в городе Форталеза заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару не солгал, негативно высказавшись о внешности Брижитт Макрон. По словам бразильского министра, супруга главы Франции "действительно страшная" и добавил, что это "чистая правда". Впоследствии он извинился за свои слова, назвав их "шуткой", и отметил, что не хотел переходить на личности. Политик заявил, что некрасивых женщин не бывает – бывают плохие ракурсы, передает Sputnik International.

Напомним ранее, президент Бразилии, говоря о Макроне, призвал "не унижать мужика", поскольку ему досталась не самая симпатичная спутница жизни. Президент Франции после этого пристыдил своего бразильского коллегу.