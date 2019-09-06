Австралийский стилист и парикмахер Сара Лэйдло в социальной сети раскрыла секрет, как создаются «идеальные» волосы для съёмок рекламы шампуня. Соответствующее видео она опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

Лэйдло сняла на видео процесс создания прически для рекламы. На ролике видно, что волосы, которые якобы легко развеваются на ветру, на самом деле с обратной стороны залиты лаком, передаёт Lenta.Ru.

«Придаю волосам объемную форму для рекламы шампуня. Должно казаться, что они развеваются на ветру», - прокомментировала Лэйдло создание «естественной» причёски.